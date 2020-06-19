Представлен корпус Sharkoon REV220 с перевернутой компоновкой

Компания Sharkoon пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью REV220, которая может похвастаться нестандартной компоновкой. Системная плата здесь устанавливается в левой стенке корпуса с разворотом на 90 градусов, а монтажные планки карт расширения располагаются вверху, в отсеке для кабелей. Новинка поддерживает установку материнских плат типоразмера ATX и Micro-ATX, видеокарт длиной до 323 мм, двух 3,5- и четырёх 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 165 мм и блока питания до 200 мм. Также отметим размеры 484:215:485 мм, массу в 9 кг, прозрачную боковую панель, гнёзда для наушников и микрофона, а также порты USB 3.0 и USB 2.0. Цена корпуса составляет 107 евро.

Комментарии и отзывы Sharkoon REV220
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