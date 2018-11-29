Представлен корпус Skiller SGC1 RGB формата Midi Tower с RGB-подсветкой

Представлен компьютерный корпус Sharkoon Skiller SGC1 RGB формата Midi Tower. Аппарат получил панель из закаленного стекла. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Во фронтальной и тыльной частях изначально установлено по одному 120-миллиметровому вентилятору с RGB-подсветкой. Корпус допускает установку двух 5,25-дюймовых устройств. Максимально возможное количество накопителей типоразмера 3,5 дюйма и 2,5 дюйма. Габариты устройства составляют: 450 * 220 * 478 мм. Предусмотрены гнезда для микрофона и наушников, а также два порта USB 3.0. О стоимости новинки пока не сообщается.