Представлен корпус Thermaltake Versa H27 Tempered Glass Edition

Компания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Versa H27 Tempered Glass Edition, которая подойдет для создания игрового ПК. Новинка выполнена в формате Mid-Tower, а ее габариты равны 469:219:493 мм. Корпус позволяет разместить системную плату типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX или ATX, семь карт расширения, видеокарту длиной до 310 мм, два 3,5 или 2,5-дюймовых накопителя и ещё три 2,5-дюймовых устройства хранения данных, семь 120-мм вентиляторов, радиатор жидкостной СО длиной до 360 мм, а также процессорный кулер, высота которого не превышает 160 мм. На панели с разъёмами ввода/вывода предусмотрено два порта USB 3.0, два USB 2.0, а также гнёзда для наушников и микрофона. Также отметим боковую стенку из закалённого стекла толщиной 4 мм.