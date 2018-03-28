Представлен корпус Thermaltake Versa H27 Tempered Glass Edition

2018-03-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Thermaltake Versa H27 Tempered Glass Edition ; [77]
Компания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Versa H27 Tempered Glass Edition, которая подойдет для создания игрового ПК. Новинка выполнена в формате Mid-Tower, а ее габариты равны 469:219:493 мм. Корпус позволяет разместить системную плату типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX или ATX, семь карт расширения, видеокарту длиной до 310 мм, два 3,5 или 2,5-дюймовых накопителя и ещё три 2,5-дюймовых устройства хранения данных, семь 120-мм вентиляторов, радиатор жидкостной СО длиной до 360 мм, а также процессорный кулер, высота которого не превышает 160 мм. На панели с разъёмами ввода/вывода предусмотрено два порта USB 3.0, два USB 2.0, а также гнёзда для наушников и микрофона. Также отметим боковую стенку из закалённого стекла толщиной 4 мм.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Microlab T970BT. Бюджетная беспроводная гарнитура Обзор Microlab T970BT. Бюджетная беспроводная гарнитура
Обзор Jinga Joy. Недорогой LTE смартфон с экраном 18:9Обзор Jinga Joy. Недорогой LTE смартфон с экраном 18:9
Обзор Microlab T967BT. Беспроводные наушники для современных пользователейОбзор Microlab T967BT. Беспроводные наушники для современных пользователей
Обзор Thermaltake View 22 TG (CA-1J3-00M1WN-00). Корпус с волнообразной фронтальной панельюОбзор Thermaltake View 22 TG (CA-1J3-00M1WN-00). Корпус с волнообразной фронтальной панелью
Обзор Playme P550 TETRA. Комбо видеорегистратор с управлением жестамиОбзор Playme P550 TETRA. Комбо видеорегистратор с управлением жестами
Предварительный обзор Xiaomi Dual-Unit H...
Предварительный обзор Xiaomi Dual-Unit HКомпания Xiaomi продолжает удивлять нас своими крутыми новинками. Например, вот совсем недавно была анонс...
Обзор DevGame Tycoon 2. Полное разочаров...
Обзор DevGame Tycoon 2. Полное разочаровРазработчики мобильных проектов постоянно стараются создать что-то интересное и нестандартное, чтобы прив...
Предварительный обзор Сorsair Hydro Seri...
Предварительный обзор Сorsair Hydro SeriВ последнее время системы водяного охлаждения стали более доступными и пользователи уже выбирают не между...
Обзор Far Cry 5. Сектанты готовы к апока...
Обзор Far Cry 5. Сектанты готовы к апокаСюжетная линия Рассказывать все детали сюжета я, конечно же, не стану. Это не круто, когда ты ч...
Предварительный обзор ZTE Nubia V18. Кру...
Предварительный обзор ZTE Nubia V18. КруКомпания ZTE когда-то была очень крутым производителем мобильных телефонов, который мог спокойно уделать ...
Обзор Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. Я...
Обзор Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. ЯСейчас буквально каждый второй обзорщик пишет, что он является ярым фанатом серии, следил за её развитием...
Предварительный обзор Meizu E3. Шикарная...
Предварительный обзор Meizu E3. ШикарнаяИнформации о мобильном телефоне Meizu E3 в сети было предостаточно еще до официального анонса, но тогда н...
Предварительный обзор Logitech G513. Нов...
Предварительный обзор Logitech G513. НовИгровая периферия для многих пользователей является очень важным элементом жизни. Да, не удивляйтесь, нек...
Предварительный обзор Smach Z Pro. Порта...
Предварительный обзор Smach Z Pro. ПортаИграть на современном смартфоне в игры можно, железо позволяет, но сенсорный экран сильно сковывает польз...
Обзор Shadowgun Legends. Лучший мобильны...
Обзор Shadowgun Legends. Лучший мобильныТолковых шутеров на современном мобильном рынке практически нет. Есть парочка неплохи поделок, но они «ра...
Предварительный обзор Huawei P20 Lite. Р...
Предварительный обзор Huawei P20 Lite. РБольшинство современных смартфонов выглядят довольно привлекательно, но все они копируют яблочный флагман...
Обзор Surviving Mars. Покорять новые мир...
Обзор Surviving Mars. Покорять новые мирЯ достаточно долго ждал релиза Surviving Mars и надеялся, что разработчики меня удивят. Сама тема колониз...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor