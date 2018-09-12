Представлен корпус Thermaltake Versa J23 с привлекательным внешним видом

Представлен новый корпус Thermaltake Versa J23, который подходит для игровой системы. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Новинка оборудована двумя накопителями типоразмера 3,5, 2,5 дюйма и ещё четырьмя 2,5-дюймовыми устройствами хранения данных. Допускается до семи карт расширения. Габариты устройства составляют: 447 * 205 * 455 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, есть два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0. О стоимости устройства пока не сообщается.