Представлен корпус Thermaltake Versa J23 с привлекательным внешним видом

2018-09-12, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Thermaltake Versa J23; [39]
Представлен новый корпус Thermaltake Versa J23, который подходит для игровой системы. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Новинка оборудована двумя накопителями типоразмера 3,5, 2,5 дюйма и ещё четырьмя 2,5-дюймовыми устройствами хранения данных. Допускается до семи карт расширения. Габариты устройства составляют: 447 * 205 * 455 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, есть два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0. О стоимости устройства пока не сообщается.


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