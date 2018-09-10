Представлен корпус Thermaltake Versa J23

Компания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Versa J23, которая подойдет для создания игровой системы с ярким дизайном. Новинка выполнена в формате Mid-Tower, а ее габариты равны 447:205:455 мм. Возможна установка системных плат формата Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, двух 3,5/2,5 дюймовых и ещё четырех 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиаторами длиной до 280 мм, процессорного кулера высотой 160 мм, а также видеокартой длиной до 310 мм.

Также отметим боковую стенку из закалённого стекла, акриловую панель во фронтальной части, гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0. Корпус выйдет в двух версиях: Tempered Glass Edition и Tempered Glass RGB Edition. Вторая оснащается тремя 120-мм вентиляторами с многоцветной RGB-подсветкой, которая управляется через ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, ASRock RGB LED и Biostar Vivid LED DJ.