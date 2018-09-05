Представлен корпус be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2

be quiet! представили корпус Dark Base Pro 900 rev. 2. Новая ревизия шасси получила ряд важных улучшений, подчеркивая нерушимость ее позиций в сегменте модульных full tower бесшумных корпусов ПК. Выпуск Dark Base Pro 900 rev. 2 с присущими этой модели инновационными особенностями успешно демонстрирует, как передовое мышление инженеров be quiet!, внимание компании к пожеланиям пользователей и тенденциям отрасли (индустрии) могут еще более усовершенствовать продукт.

Как и для его предшественника, модульная конструкция Dark Base Pro 900 rev. 2 обеспечивает широкие возможности для оптимального размещения компонентов. Съемный поддон материнской платы может быть установлен в шести различных положениях и поддерживает установку плат всех форматов, даже таких как E-ATX и XL-ATX.

Владельцы предыдущей ревизии корпуса Dark Base Pro 900 могут приобрести кожух блока питания, стеклянную боковую панель, декоративные крышки слотов HDD и дополнительные слоты HDD в точках розничных продаж продукции be quiet!