Представлен корпус для игрового ПК Raidmax Attila

Компания Raidmax пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Attila, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат формата ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, пространством для семи карт расширения, видеокарт длиной до 355 мм, одного 3,5-дюймового и двух 2,5-дюймовых накопителей, воздушной или жидкостной системой охлаждения с радиатором формата до 360 мм и процессорного кулера высотой до 170 мм. Также отметим наклонную конструкцию, боковую стенку из закалённого стекла, RGB-подсветку в виде двух полос, гнёзда для наушников и микрофона, один порт USB 3.0 и два порта USB 2.0. Размеры корпуса равны 205:383:464 мм.