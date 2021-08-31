Представлен корпус для неттопов Akasa Newton CTN

Компания Akasa пополнила ассортимент корпусов моделью Newton CTN, которая предназначена для создания неттопа на основе Intel NUC Core i3 (Tiger Canyon). Новинка характеризуется алюминиевым материалом корпуса, ребристой поверхностью для отвода тепла, поддержкой системных плат NUC11TNKi3, NUC11TNHi3 и NUC11TNBi3 типоразмера UCFF 4":4", одного твердотельного накопителя формата М.2, двумя разъемами USB 3.2 спереди, двумя интерфейсами HDMI, двумя портами USB Type-A и двумя USB Type-C, гнездом для сетевого кабеля, последовательного порта и антенной беспроводной связи Wi-Fi для сзади, размерами 168,60:113,20:55,5 мм и объемом чуть больше литра. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.