Представлен крошечный ПК ASUS Aaeon TGU8-EZBOX

Принадлежащая ASUS компания Aaeon Technology пополнила ассортимент компактных ПК моделью TGU8-EZBOX, которая получила корпус с габаритами 95,5:69,5:42,5 мм. Правда, вариант с вентилятором немного толще (45,4 мм). Новинку также оснастили процессорами Intel Core i3-1115G4E, i5-1145G7E и Core i7-1185G7E одиннадцатого поколения, пассивной системой охлаждения в конфигурации с Core i3, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, слотом для твердотельного накопителя M.2.2280, портом 2.5G, двумя интерфейсами USB-A со скоростью 10 Гбит/с и разъемом HDMI 1.4b, а также поддержкой операционных систем Windows 10 и Ubuntu 20.04.4. Цены и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.