Представлен крошечный ПК Minisforum S100

Компания Minisforum пополнила ассортимент мини-ПК моделью S100, которая получила корпус с размерами 152:58:19,5 мм. То есть, компьютер вполне можно положить в карман, как смартфон. Новинку оснастили четырехъядерным процессором Intel N100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и встроенной графикой Intel UHD Graphics 24EUs, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.1 объёмом 256 ГБ, интерфейсами HDMI, USB-C и USB 3.2 Gen 2, портом RJ45 2.5 GbE, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, активной системой охлаждения и адаптером питания мощностью 65 Вт. Цена компьютера составляет 190 долларов.