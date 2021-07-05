Представлен крошечный смартфон Mony Mist

Сетевые источники сообщили о выходе необычного смартфона Mony Mist, который доступен по цене в 100 долларов в рамках краудфандинговой кампании. В рознице аппарат обойдется в 150 долларов. Новинка оснащается корпусом размерами 89,5:45,5:11,5 мм и массой 75 г, 3-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 480:854 пикселей и соотношением сторон 16:9, четырехъядерной платформой Mediatek MT6735 с тактовой частотой 1,3 ГГц и графикой Mali T720, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, одинарной основной камерой разрешением 13 Мп, хотя в блоке изображено четыре модуля, селфи-камерой разрешением 480р, предустановленной ОС Android 9 Pie, батареей ёмкостью 1250 мАч, двумя слотами для SIM-карт и интерфейсом USB-C.