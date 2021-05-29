Представлен крупный хромбук Acer Chromebook 317

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Chromebook 317, которая работает под управлением Google Chrome OS. Главной особенностью новинки стал крупный 17,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, который может быть сенсорным, если выбрать соответствующую опцию.

Хромбук также оснастили 2-х или 4-ядерными процессорами Intel Pentium и Celeron, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти eMMC, двумя разъемами USB Type-C, массой 2,34 кг и толщиной 22,9 мм. Ноутбук появится в продаже в следующем месяце по цене в 380 долларов.
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