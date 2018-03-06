Представлен кулер Cooler Master MasterAir MA620P и MA621P

Cooler Master представляет кулеры MasterAir MA620P и MA621P, способные сделать воздушное охлаждение более эффективным, чем жидкостное. Эти новые сверхмощные решения представляют собой комбинацию двух радиаторов, поддерживающих технологию CDC 2.0, и двух вентиляторов MasterFan MF120R RGB, способных эффективно отводить и рассеивать тепло.

Вентиляторы MasterFan MF120R RGB сертифицированы ASUS, Gigabyte, MSI и Asrock – их подсветка синхронизируется с материнскими платами этих производителей.

Модель MasterAir MA621P TR4 предназначена для работы с процессорами AMD Threadripper.