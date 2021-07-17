Представлен кулер SilverStone AR12-TUF и вентилятор Air Penetrator 184i ARGB

SilverStone объявила о выпуске кулера для процессора AR12-TUF и вентилятора Air Penetrator 184i ARGB.

Кулер SilverStone AR12-TUF разработан совместно TUF Gaming Alliance, он идеально дополняет компьютерные комплектующие от ASUS TUF Gaming. Новинка имеет четыре медные тепловые трубки толщиной 6 мм, оснащен 120 мм вентилятором ARGB и алюминиевым радиатором. Кулер совместим с разъемами AMD и Intel.

Air Penetrator 184i ARGB представляет собой 180 мм вентилятор с ARGB-светодиодами. Вентилятор характерную конструкцию лопастей Shark Force для снижения шума и увеличения воздушного потока. Вентилятор оснащен сдвоенными шарикоподшипниками. Встроенная решетка Air Penetrator обеспечивает воздушный поток в одном направлении. Максимальная скорость вращения вентилятора составляет 1200 об/мин. В комплекте есть крепление для 200 мм вентиляторов, для более широкой совместимости с корпусами.
Комментарии и отзывы SilverStone AR12-TUF и Air Penetrator 184i ARGB
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