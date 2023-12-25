Представлен лёгкий ноутбук LG Gram Pro 2024

Компания LG Electronics пополнила ассортимент ноутбуков серией Gram Pro 2024, в которую вошла стандартная модель и версия Gram Pro 360. Первая оценена от 1950 до 2580 долларов, а вторая – от 2100 до 2500 долларов.

Новинки характеризуются новыми чипами Intel Core Ultra 7, функцией AI Gram Link для обмена файлами с гаджетами на Android и iOS, опциональным графическим адаптером NVIDIA RTX 3050 Laptop c 4 ГБ памяти GDDR6, экраном с разрешением 2880:1800 пикселей и кадровой частотой 144 Гц, системой охлаждения с двумя вентиляторами, корпусом толщиной 12,4 мм и массой 1199 граммов у базовой модели, а также 12,4 мм и 1400 граммов у Gram Pro 360. Последний также может похвастаться сенсорным дисплеем и стилусом с поддержкой беспроводной зарядки.