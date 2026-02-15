Представлен лазерный 4K-проектор Optoma UHZ36

Компания Optoma пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью Optoma UHZ36, который имеет разрешение 3840:2160 точек (формат True 4K UHD). Новинка также характеризуется максимальной яркостью 3500 люмен, контрастностью 1500000:1, поддержкой HDR-контента, проекцией картинки диагональю от 50 до 300 дюймов с соотношением 1,21–1,59:1, 1,3-кратным оптическим приближением, DLP-технологией и фирменным лазерным источником света DuraCore, сроком службы до 30000 часов работы, технологиями обработки и улучшения изображения PureEngine и PureMotion, режимом FILMMAKER MODE, интерфейсом HDMI с поддержкой ARC, поддержкой Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1 и TrueHD 5.1, а также 15-Вт динамиком. Цена проектора на дебютном американском рынке составляет 1300 долларов.