Представлен лазерный проектор Hisense Smart Laser Cinema PT1

Компания Hisense представила в России ультракороткофокусный лазерный проектор Smart Laser Cinema PT1, цена которого пока не объявлена. Проектор характеризуется проекцией картинки от 80 до 150 дюймов, расстоянием для проекции от 9,5 см до 40,5 см, функцией автоматического выравнивания, поддержкой технологий LPU Digital Laser Engine и Trichroma, разрешением 4K UHD, 110% покрытием цветовой палитры BT.2020, яркостью 2500 ANSI-люмен, контрастностью 3000:1, точностью цветопередачи ΔE≈0,9, оптимизацией яркости средствами ИИ, поддержкой Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HLG сертификацией IMAX Enhanced, режимом Filmmaker, кадровой частотой до 240 Гц и временем отклика 12 мс, сдвоенными 15-Вт фронтальными динамиками и двумя 8-Вт направленными вверх динамиками с поддержкой Dolby Atmos, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним HDMI 2.0/eARC, разъемами USB 2.0 и USB 3.0, 3,5-мм гнездом для наушников, оптическим выходом SPDIF, портом Ethernet RJ45, датчиком света, адаптерами Wi-Fi (2.4/5 ГГц) и Bluetooth, а также предустановленной ОС VIDAA U7.

