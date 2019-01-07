Представлен легкий и стильный ноутбук Acer Swift 7 (SF714-52T)

Acer анонсировала исключительно тонкий и легкий ноутбук Swift 7 (SF714-52T) в новом дизайне, который дает дисплею максимальную свободу. Новинка уже получила награду CES 2019 Innovation Award. Ультратонкие рамки делают экран практически безрамочным и обеспечивают 14-дюймовому Swift 7 впечатляющее 92-процентное соотношение размеров дисплея и корпуса. Устройство работает на Windows 10 и отличается удивительно малым весом — всего 890 г. Это оценят профессионалы, которые проводят много времени в пути и вынуждены носить ноутбук с собой. Swift 7 легко помещается в портфель или маленькую сумку и кажется почти невесомым.

Толщина ноутбука — менее 1 см, вес — менее 1 кг. Эффективность и элегантность объединены в легком, тонком, прочном и стильном корпусе из магниевого сплава.

Сенсорный дисплей, покрытый Corning Gorilla Glass 6, занимает 92% от площади корпуса, что обеспечивается очень узкими рамками со всех сторон.

Новейшие процессоры Intel Core восьмого поколения обеспечивают высокую производительность и гарантируют до 10 часов автономной работы, а конструкция без вентилятора — тишину и надежность.

Два разъема USB Type-C поддерживают Thunderbolt 3, USB 3.1, DisplayPort 1.2, что позволяет подключать больше устройств.

Доступны два варианта цветов: Starfield Black (черный) и Moonstone White (белый).