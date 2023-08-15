Представлен легкий ноутбук Acer Swift Go 14

Компания Acer выпустила в Европе тонкий и легкий ноутбук Swift Go 14, который может похвастаться алюминиевым корпусом толщиной 14,9 мм и массой 1,3 кг.

Новинка также характеризуется 14-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 2880:1800 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 500 нит, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, чипами AMD Ryzen 7040 со встроенной графикой AMD Radeon 760M, интерфейсами USB Type-C и HDMI 2.1, слотом для карты памяти MicroSD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, поддержкой твердотельных накопителей PCIe Gen 4 вместимостью до 2 ТБ, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и батареей ёмкостью 65 Втч. Цена на ноутбук стартует с 950 евро.