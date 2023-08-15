Представлен легкий ноутбук Acer Swift Go 14

Компания Acer выпустила в Европе тонкий и легкий ноутбук Swift Go 14, который может похвастаться алюминиевым корпусом толщиной 14,9 мм и массой 1,3 кг.

Новинка также характеризуется 14-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 2880:1800 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 500 нит, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, чипами AMD Ryzen 7040 со встроенной графикой AMD Radeon 760M, интерфейсами USB Type-C и HDMI 2.1, слотом для карты памяти MicroSD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, поддержкой твердотельных накопителей PCIe Gen 4 вместимостью до 2 ТБ, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и батареей ёмкостью 65 Втч. Цена на ноутбук стартует с 950 евро.

Apple представит ноутбуки на процессоре M3 уже в октябре…
Первые компьютеры компании Apple на базе новейшего процессора M3 могут быть представлены уже в октябре те…
Apple превратила свои ноутбуки в игровые решения…
На презентации WWDC 23 анонс релиза определённых игр на Mac было далеко не главным событием шоу, хотя App…
Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Twist появился в продаже …
Компания Lenovo дала старт китайским продажам ноутбука ThinkBook Plus Twist, который был представлен еще …
Представлен ноутбук Dynabook Portege X30L-K…
Компания Dynabook пополнила ассортимент легких ноутбуков моделью Portege X30L-K, которая весит всего 904 …
Представлен необычный ноутбук OneMix 5…
Компания One Book пополнила ассортимент ноутбуков моделью OneMix 5, которая легко превращается в планшет.…
Инновационные функции на базе искусственного интеллекта на н…
В последнее время популярность дистанционного формата работы взлетела до небес. Это стало особенно заметн…
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14+ Ryzen Edition готов к выходу…
В сети появились подробности о ноутбуках Lenovo ThinkBook 14+ Ryzen Edition и ThinkBook 16+ Ryzen Edition…
Huawei MateBook D14 2023 вышел с чипом Core i5-1240P…
Компания Huawei дала старт китайским продажам новой версии ноутбука MateBook D14 2023, которая оснащается…
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 TiОбзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060
Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4
Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor