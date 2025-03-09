Представлен легкий ноутбук Dynabook Portégé Z40L-N

Компания Dynabook пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью Portégé Z40L-N, которая основана на чипах Intel Core Ultra 5 226V и Core Ultra 7 258v с интегрированным графическим ускорителем Intel Arc. Новинку также оснастили 16 ГБ или 32 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным накопителем PCIe NVMe вместимостью 512 ГБ и 1 ТБ, 14-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 точек и соотношением сторон 16:10, магниево-алюминиевым корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H, размерами 312,4:224:15,9 мм и массой 959 грамм, сменным аккумулятором ёмкостью 56 Втч, 5-Мп веб-камерой с функцией распознавания лиц, стереодинамиками, двумя микрофонами, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth, клавиатурой с подсветкой, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, портами USB-C, USB-A, HDMI и RG-45, а также ридером карт памяти microSD. Цена базовой конфигурации составляет 1700 долларов.