Представлен легкий ноутбук GeekBook X14 Pro на Core Ultra 9 285H

Компания Geekom пополнила ассортимент ноутбуков моделью GeekBook X14 Pro, которая получила корпус из магниевого и алюминиевого сплава массой всего 999 граммов и размерами 1,69:31,17:21,54 см. Новинка также характеризуется 14-дюймовым экраном OLED с разрешением 2800:1880 точек, соотношением сторон 16:10, 100-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, 14-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 225H с графическим адаптером Intel Arc 130T или 16-ядерным чипом Intel Core Ultra 9 285H с графикой Intel Arc 140T, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-7500, твердотельным накопителем NVMe Gen4 x4 SSD вместимостью 1 ТБ, максимальным тепловыделением (TDP) 35 Вт и эффективной бесшумной системой охлаждения. Цена ноутбука пока не объявлена.