Представлен легкий ноутбук HP Star Book Pro 14

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Star Book Pro 14, которая оценена в Китае в 685 долларов за конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти и 710 долларов за версию с 32 ГБ ОЗУ. Новинку оснастили 8-ядерным процессором AMD Ryzen R7 7840HS, оперативной памятью LPDDR5X-6400, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью HDR 500 нит, металлическим корпусом толщиной 17,5 мм и массой 1,45 кг, батареей ёмкостью 68 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, двумя полнофункциональными разъемами USB-C, два портами USB-A, одним интерфейсом HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиогнездом.