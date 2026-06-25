Представлен легкий ноутбук Lenovo Lecoo 14 Ryzen Edition

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lecoo 14 Ryzen Edition, главной особенностью которой стал корпус из металла с пескоструйной обработкой с толщиной 16,8 мм и массой 1,15 кг. Новинку также оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 170 с тактовой частотой до 4,75 ГГц и встроенной графикой Radeon 680M, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2240:1400 точек, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и яркостью 300 нит, батареей ёмкостью 55 Втч, встроенной HD-камерой, стереодинамиками, двумя микрофонами, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 1 Type-A, портами USB 2.0 Type-A и USB Type-C с пропускной способностью 5 Гбит/с, разъемом USB 2.0 Type-C, интерфейсом HDMI 2.0 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 660 долларов.

Xreal выпустила умные очки a01 без батареи…
Вчера компания Xreal представила новый суббренд «X By Xreal», а вместе с ним и первые кастомизируемые AR-…
MacBook Pro получат Privacy Display уже в этом году…
Хотя ранее ожидалось, что Apple внедрит фирменную технологию Privacy Display от Samsung в линейку MacBook…
Samsung Galaxy Book6 Edge показали на рендерах …
Профильное издание Android Headlines опубликовало качественные изображения и подробности о ноутбуке Samsu…
Apple Vision Pro поддерживает GeForce NOW в 4К…
Свежий апдейт сервиса GeForce NOW от NVIDIA добавил поддержку стриминга с частотой 90 FPS для различных V…
Microsoft убирает ИИ-кнопки из Windows 11…
ИИ-помощник Microsoft Copilot вызвал негативную реакцию среди пользователей Windows 11 — настолько сильну…
Представлен 16-дюймовый ноутбук Acer Swift Go Ryzen Edition…
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Swift Go Ryzen Edition, которая основана на 8-ядерн…
Представлен ноутбук Razer Blade 16 на Core Ultra 9 386H…
Компания Razer объявила о выпуске нового поколения ноутбука Blade 16, который основан на 16-ядерном Intel…
Представлен ноутбук Acer Nitro 16 на Ryzen 9 9955HX3D…
Компания Acer объявила о выпуске игрового ноутбука Nitro 16 (AN16-A91), который основан на 16-ядерном про…
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбукОбзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor