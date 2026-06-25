Представлен легкий ноутбук Lenovo Lecoo 14 Ryzen Edition

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lecoo 14 Ryzen Edition, главной особенностью которой стал корпус из металла с пескоструйной обработкой с толщиной 16,8 мм и массой 1,15 кг. Новинку также оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 170 с тактовой частотой до 4,75 ГГц и встроенной графикой Radeon 680M, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2240:1400 точек, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и яркостью 300 нит, батареей ёмкостью 55 Втч, встроенной HD-камерой, стереодинамиками, двумя микрофонами, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 1 Type-A, портами USB 2.0 Type-A и USB Type-C с пропускной способностью 5 Гбит/с, разъемом USB 2.0 Type-C, интерфейсом HDMI 2.0 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 660 долларов.