Представлен легкий ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12

Компания Lenovo пополнила ассортимент тонких и легких ноутбуков моделью ThinkPad X1 Carbon Gen 12 с массой 1,09 кг и толщиной 14,96 мм. Новинку оснастили корпусом из углеродного волокна авиационного класса, новыми чипами Intel Core Ultra, до 64 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5XЮ твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1620 пикселей (формат 2,8K), частотой обновления 120 Гц, яркостью 400 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, батареей ёмкостью 57 Втч, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, дактилоскопическим сенсором, а также разъемами USB-C, HDMI 2.1 и USB-A. Ограниченное количество конфигураций Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 появится в продаже до конца года по цене от 3000 долларов, а полноценный запуск состоится в марте 2024 года.