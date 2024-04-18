Представлен легкий ноутбук Lenovo ThinkPad X13 2024

Компания Lenovo пополнила ассортимент легких ноутбуков моделью ThinkPad X13 2024, которая получила корпус толщиной 15,9 мм и массой 1,26 кг. Новинка характеризуется 13,3-дюймовым экраном IPS с разрешением 1920:1200, пиковой яркостью 300 нит и 100-процентным покрытием цветовой гаммы sRGB, 14-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 125H или 16-ядерным Core Ultra 7 155H, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, модемом 4G LTE, батареей ёмкостью 54,7 Втч, интерфейсами USB-A, Thunderbolt 4 и HDMI 2.1, аудиоразъемом и прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Ноутбук станет доступен для покупки в Китае 23 апреля по цене в 1175 долларов за вариант с Ultra 5 125H и 1310 долларов за конфигурацию с Ultra 7 155H.

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