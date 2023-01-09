Представлен легкий ноутбук Lenovo Yoga Slim 7i Carbon

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga Slim 7i Carbon, которая весит всего 1 кг. Новинка характеризуется 28-Вт чипами Intel Core i5-1340P и Core i7-1360P, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 400 кд/кв.м, опцией в виде сенсорного экрана, батареей ёмкостью 50 Втч, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, одним разъемом USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4.0, одним USB 3.2 Gen 2 Type-C, двумя динамиками Harman Kardon, веб-камерой с ИК-подсветкой и размерами 301:206:14,8 мм. Ноутбук станет доступен для покупки в марте по цене от 1300 евро.