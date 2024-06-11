Представлен мини-ПК ASRock DeskMate X600

Компания ASRock пополнила ассортимент мини-ПК моделью DeskMate X600 в Китае, которая оценена в 195 долларов за комплект для сборки. Конфигурация с восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 8700G, 16 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E обойдется в 635 долларов. Отметим наличие системной платы типоразмера Mini-ITX, слота PCIe 4.0x16 для подключения дискретного графического адаптера, четырех слотов для ОЗУ до 192 ГБ в сумме, разъема SATA и двух M.2 (PCIe Gen 5 x4 и PCIe Gen4 x4), двух портов USB 2.0, двух USB 3.2 и одного USB-C на передней панели, а также двух интерфейсов USB 3.2, двух USB 2.0, двух DisplayPort 1.4 и одного HDMI 2.1, а также сетевого порта 2,5 Гбит/с на задней панели.