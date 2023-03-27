Представлен мини-ПК ASRock DeskMini 4205

Компания ASRock пополнила ассортимент мини-ПК моделью DeskMini 4205, размеры которой равны 155:155:80 мм. Новинка характеризуется 14-нанометровым 2-ядерным чипом Intel Celeron 4205U семейства Whiskey Lake с тактовой частотой 1,8 ГГц и TDP 15 Вт (процессор был выпущен еще в 2019 году), двумя слотами для оперативной памяти DDR4, слотами для четырёх накопителей (в том числе двух 2,5-дюймовых устройств для хранения данных), внешним блоком питания, двумя портами RJ45, тремя USB 3.2 и двумя USB 2.0, а также по одному интерфейсу DisplayPort 1.2, VGA и USB-C 3.2. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Представлен мини-ПК ASRock DeskMini 4205 …
Компания ASRock пополнила ассортимент мини-ПК моделью DeskMini 4205, размеры которой равны 155:155:80 мм.…
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