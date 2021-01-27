Представлен мини-ПК ASRock Jupiter X300

Компания ASRock представила мини-ПК Jupiter X300, который получил корпус объемом 1 литр и размерами 178:178:34 мм. Новинка также характеризуется гибридными процессорами Ryzen 4000G внутри (например, восьмиядерным Ryzen 7 4700G с быстрой встроенной графикой), двумя слотами для оперативной памяти, чипсетом AMD X300, возможностью установить два SSD, один из которых может быть на 2,5 дюйма, динамиком мощностью 2 Вт, четырьмя портами USB 3.2, двумя USB 2.0, двумя USB-C, интерфейсами HDMI, DisplayPort, RJ45 и VGA. Новинка будет продаваться как Barebone-комплект, но цена пока не сообщается.