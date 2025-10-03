Представлен мини-ПК ASUS ExpertCenter PN54-S1

Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК бизнес-моделью ExpertCenter PN54-S1, которая основана на чипах AMD Ryzen 7 260, Ryzen 5 220 или Ryzen 5 210. Новинка также характеризуется графическим адаптером AMD Radeon 780M, возможностью вывода на четыре устройства одновременно с разрешением 4K, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 или Wi-Fi 6E, а также Bluetooth 5.4, двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с, разъемом USB 3.2 Gen 2 Type-C со скоростью 10 Гбит/с, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-A и аудиогнездом спереди, портом USB4 Type-C с поддержкой DisplayPort 2.1 и PD-in на 100 Вт, разъемами USB 3.2 и USB 2.0, одним интерфейсом HDMI 2.1 и двумя DisplayPort 1.4, а также одним или двумя портами RJ45 LAN 2,5G сзади, модулем fTPM 2.0 или встроенным TPM, дактилоскопическим сенсором, операционными системами Windows 11 Pro и Windows 12 Home, алюминиевым корпусом с размерами 130:130:34 мм и массой 0,55 кг, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цены на конфигурации и дата начала продаж компьютера будут объявлены позже.

