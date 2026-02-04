Представлен мини-ПК Acemagic Matrix Mini M5 на Core i9-14900HX

Компания Acemagic пополнила ассортимент компактных ПК моделью Matrix Mini M5, которая получила корпус с размерами 128:128:41 мм и массой 700 мл. Новинка характеризуется 16-ядерным процессором Intel Core i7-14650HX (тактовая частота до 5,1 ГГц) или 24-ядерным Core i9-14900HX (до 5,1 ГГц), 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, слотом для второго SSD-накопителя, шестью портами USB 3.2, разъемом RJ45, интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также одним портом USB-C 3.2. Компьютеры оценены в 640 и 750 долларов соответственно.