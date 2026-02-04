Представлен мини-ПК Acemagic Matrix Mini M5 на Core i9-14900HX

Компания Acemagic пополнила ассортимент компактных ПК моделью Matrix Mini M5, которая получила корпус с размерами 128:128:41 мм и массой 700 мл. Новинка характеризуется 16-ядерным процессором Intel Core i7-14650HX (тактовая частота до 5,1 ГГц) или 24-ядерным Core i9-14900HX (до 5,1 ГГц), 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, слотом для второго SSD-накопителя, шестью портами USB 3.2, разъемом RJ45, интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также одним портом USB-C 3.2. Компьютеры оценены в 640 и 750 долларов соответственно.

Представлен 160-Гц монитор Skyworth G32U Max…
Компания Skyworth пополнила ассортимент игровых мониторов моделью G32U Max, которая основана на 31,5-дюйм…
Представлен корпус Formula V Line Crystal Z7…
Корпус Formula V Line Crystal Z7 формата Mid-Tower сочетает в себе оригинальные инженерные решения и элег…
Представлен крошечный ПК Minix Neo Z95…
Сетевые источники сообщают о выходе мини-ПК Minix Neo Z95, который даже в своей категории выделяется разм…
Мини-ПК Ayaneo AM03 оценили в 400 долларов …
Компания Ayaneo пополнила ассортимент мини-ПК моделью AM03, который базируется на 14-ядерном 20-поточном …
Представлен обновленный ПК Dell Area-51 на Ryzen X3D…
Принадлежащий компании Dell бренд Alienware представил обновленную модель игрового ПК Area-51, которая ос…
Представлен ПК HP Omen 16L на Core i7-14650HX…
Компания HP пополнила ассортимент готовых персональных компьютеров моделью Omen 16L, которая основана на …
Корпус Formula V Line Air Power G9 Duo представлен сегодня…
Корпус Formula V Line Air Power G9 Duo предлагает гибкость в настройке внешнего вида и эффективности охла…
GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?…
Сегодня изучаем и собираем систему в корпусе GAMEMAX CLAW 360 с агрессивным дизайном, продуваемой рабочей…
XPG LANDER 500 обзор, тесты и сборка копрусаXPG LANDER 500 обзор, тесты и сборка копруса
Компактный корпус mini Tower. Обзор FORMULA SFF T11Компактный корпус mini Tower. Обзор FORMULA SFF T11
Стильный корпус с отделкой под дерево. Formula Timberline T2 обзор и тестыСтильный корпус с отделкой под дерево. Formula Timberline T2 обзор и тесты
Компактный корпус для офиса и дома. Обзор Formula SFF L12Компактный корпус для офиса и дома. Обзор Formula SFF L12
GameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпусаGameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпуса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor