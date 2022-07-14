Представлен мини-ПК Acer Veriton VN4690G-H76Y

Компания Acer пополнила ассортимент неттопов моделью Veriton VN4690G-H76Y, которая ориентирована на работу в офисе. Новинка характеризуется корпусом с размерами 203:190:40 мм и массой 1,3 кг, возможностью вертикального и горизонтального размещения, а также установки на задней панели монитора посредством крепления VESA, 12-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i7-12700T поколения Alder Lake с тактовой частотой до 4,7 ГГц и графикой Intel UHD Graphics 770, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200 (модули SO-DIMM), твердотельным накопителем NVMe M.2 объемом 512 ГБ, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, контроллером Gigabit Ethernet, интерфейсом USB 3.2 Type-C и предустановленной ОС Windows 11 Pro. Цена и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.