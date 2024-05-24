Представлен мини-ПК Beelink SER8

Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью SER8, которая основана на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 8845HS с тактовой частотой до 5,1 ГГц и встроенной графикой Radeon 780M. Новинка также характеризуется до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 в двухканальном режиме, двумя слотами PCIe 4.0 для твердотельных накопителей вместимостью до 8 ТБ, выходной мощностью до 65 Вт, защитой от пыли, портом USB4 с поддержкой внешних графических адаптеров eGPU, интерфейсами USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C и HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, портом Ethernet 2,5G, а также адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. Barebone-комплект оценен в 500 долларов, а базовая конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ обойдется в 750 долларов.