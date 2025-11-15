Представлен мини-ПК Beelink SER9 Max на Ryzen 7 H 255

Компания Beelink пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью SER9 Max, который построен на еще не представленном официально процессоре AMD Ryzen 7 H 255. Данный APU является копией восьмиядерного Ryzen 7 8745H (Zen 4) с тактовой частотой до 4,9 ГГц и графическим ускорителем Radeon 780M, слотами для двух твердотельных накопителей, местом для двух модулей оперативной памяти SO-DIMM, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и USB4, которые позволяют подключить сразу три монитора, а также корпусом с размерами 135:135:44,7 мм и массой 780 граммов. Barebone-комплект оценен в 315 долларов, а конфигурация с 32 ГБ оперативной памяти и SSD вместимостью 1 ТБ обойдется в 700 долларов.