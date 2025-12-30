Представлен мини-ПК Deepin AI Mini PC на

Компания Deepin пополнила ассортимент компактных ПК моделью AI Mini PC, которая была показана на последней конференции разработчиков и пользователей DDUC 2025. Новинка характеризуется 12-ядерной однокристальной системой P1 CP8180 с графическим адаптером Immortalis-G720 MC10 с поддержкой трассировки лучей и нейронным процессором на 45 TOPS, 16, 32 или 64 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5, накопителем вместимостью 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ или 4 ТБ, полноразмерным слотом PCIe с поддержкой входа HDMI 2.1 TMDS, двумя интерфейсами HDMI 2.1 TMDS и двумя полнофункциональными портами USB-C, несколькими разъемами USB-A и двумя портами 1GbE RJ45. Цены на конфигурации и дата начала продаж будут объявлены позже.