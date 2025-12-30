Представлен мини-ПК Deepin AI Mini PC на

Компания Deepin пополнила ассортимент компактных ПК моделью AI Mini PC, которая была показана на последней конференции разработчиков и пользователей DDUC 2025. Новинка характеризуется 12-ядерной однокристальной системой P1 CP8180 с графическим адаптером Immortalis-G720 MC10 с поддержкой трассировки лучей и нейронным процессором на 45 TOPS, 16, 32 или 64 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5, накопителем вместимостью 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ или 4 ТБ, полноразмерным слотом PCIe с поддержкой входа HDMI 2.1 TMDS, двумя интерфейсами HDMI 2.1 TMDS и двумя полнофункциональными портами USB-C, несколькими разъемами USB-A и двумя портами 1GbE RJ45. Цены на конфигурации и дата начала продаж будут объявлены позже.

Представлены мини-ПК Orico OminiPro на Ryzen 7 8845HS…
Компания Orico пополнила ассортимент мини-ПК моделью OminiPro, которая очень похожа на Apple Mac Pro свои…
GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?…
Сегодня изучаем и собираем систему в корпусе GAMEMAX CLAW 360 с агрессивным дизайном, продуваемой рабочей…
Представлен 540-Гц монитор LG UltraGear OLED GX7 27GX790B-B…
Компания LG пополнила ассортимент игровых мониторов моделью UltraGear OLED GX7 27GX790B-B, которая основа…
Представлен мини-ПК Minisforum G1 c графикой GeForce RTX 506…
Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров моделями G1 и G1 Pro, которые могут похв…
Представлен мини-ПК Sapphire Edge AI на Ryzen AI 300…
Компания Sapphire пополнила ассортимент мини-ПК моделью Edge AI, которая заключена в корпус с габаритами …
Представлен мини-ПК в дизайне Apple Mac Pro…
Если вам нравится дизайн корпуса Apple Mac Pro, то вам наверняка приглянется и новый ORICO Omini Pro — ми…
Представлен мини-ПК Gmktec NucBox K15…
Компания Gmktec пополнила ассортимент компактных ПК моделью NucBox K15, которая основана на 12-ядерном чи…
GAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остек…
Тестируемый сегодня корпус GAMEMAX T20 выполнен по интересной схеме с расположением панели портов ввода/в…
Formula Mana Geometry обзор, тесты и сборка копрусаFormula Mana Geometry обзор, тесты и сборка копруса
Стильный корпус с отделкой под дерево. Formula Timberline T2 обзор и тестыСтильный корпус с отделкой под дерево. Formula Timberline T2 обзор и тесты
EUROCASE M9 PLUS обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя ARGB-вентиляторамиEUROCASE M9 PLUS обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя ARGB-вентиляторами
Thermaltake View 270 SP Edition обзор, тесты и сборка корпусаThermaltake View 270 SP Edition обзор, тесты и сборка корпуса
GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor