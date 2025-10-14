Представлен мини-ПК Dell Pro Max на NVIDIA GB10

Компания Dell пополнила ассортимент мини-ПК моделью Pro Max, который предназначен для работы с искусственным интеллектом. Новинку оснастили 20-ядерным процессором NVIDIA GB10 (10 ядер Cortex-X925 и 10 ядер Cortex-X725 с 16 Мбайт кеш-памяти L3 на каждый кластер), графическим ускорителем NVIDIA Blackwell с 6144 ядрами CUDA, 128 ГБ унифицированной ОЗУ LPDDR5X, твердотельным накопителем вместимостью 2 ТБ или 4 ТБ, комплектным зарядным устройством мощностью 280 Вт, тремя интерфейсами USB Type-C с поддержкой DP, разъемом питания USB-C, интерфейсом HDMI 2.1, портом Ethernet 10 Гбит/с и разъемом ConnectX для подключения нескольких систем с платформой NVIDIA DGX-OS. Компьютер появится в продаже в ближайшее время, но цена пока не раскрывается.

