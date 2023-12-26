Представлен мини-ПК FEVM FN06GMini в стиле Mac Studio

Компания FEVM пополнила ассортимент компактных ПК моделью FN06GMini, дизайн которого явно вдохновлен Mac Studio. Новинка характеризуется корпусом с размерами 168:168:92 мм, чипами Intel Core i5-12400F и i7-12700F или Core i5-13400F и i7-13700F в готовых версиях, а также любым другим процессором под разъем LGA 1700 за исключением самых производительных (ограничение местной системы охлаждения), графическими адаптерами Intel Arc A380, NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon RX 550 или RX 6600, двумя слотами для оперативной памяти, двумя слотами для SSD формата M.2, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, двумя интерфейсами HDMI и двумя DisplayPort, портом USB-C, тремя разъемами USB 3.2 и тремя USB 2.0, а также двумя портами RJ45. Вариант с видеокартой RX 550 обойдется в 365 долларов, с Arc A380 – 420 долларов, а с RX 6600 – 495 долларов. Это цена на ПК без ОЗУ и твердотельного накопителя.