Представлен мини-ПК GMKtec NucBox G2 Plus на Intel N150

Компания GMKtec пополнила ассортимент компактных ПК моделями NucBox G2 Plus и NucBox G3 Plus, которые основаны на 4-ядерном процессоре Intel N150 с тактовой частотой до 3,6 ГГц. NucBox G2 Plus получил 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, твердотельный накопитель M.2 вместимостью 128, 256 или 512 ГБ, три разъема USB 3.2, один интерфейс Display Port и два HDMI 2.0, два порта RJ45, корпус с габаритами 87:87:39,5 мм и массой 0,21 кг. Стартовая цена составляет $159.99 за barebone-версию. NucBox G3 Plus отличается 8 или 16 ГБ ОЗУ DDR4, 256, 512 ГБ или 1 ТБ SSD M.2, четырьмя портами USB 3.2, двумя разъемами HDMI 2.0 и одним RJ45, корпусом с размерами 114:106:42,5 мм и массой 0,35 кг. Barebone-конфигурации оценены от 160 и от 125 долларов соответственно.