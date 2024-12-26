Представлен мини-ПК GMKtec NucBox G2 Plus на Intel N150

Компания GMKtec пополнила ассортимент компактных ПК моделями NucBox G2 Plus и NucBox G3 Plus, которые основаны на 4-ядерном процессоре Intel N150 с тактовой частотой до 3,6 ГГц. NucBox G2 Plus получил 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, твердотельный накопитель M.2 вместимостью 128, 256 или 512 ГБ, три разъема USB 3.2, один интерфейс Display Port и два HDMI 2.0, два порта RJ45, корпус с габаритами 87:87:39,5 мм и массой 0,21 кг. Стартовая цена составляет $159.99 за barebone-версию. NucBox G3 Plus отличается 8 или 16 ГБ ОЗУ DDR4, 256, 512 ГБ или 1 ТБ SSD M.2, четырьмя портами USB 3.2, двумя разъемами HDMI 2.0 и одним RJ45, корпусом с размерами 114:106:42,5 мм и массой 0,35 кг. Barebone-конфигурации оценены от 160 и от 125 долларов соответственно.

Мини-ПК Minisforum MS-A1 вышел в версии с Ryzen 9 9950X…
Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью MS-A1, которая основана на 16-ядерном 32-…
Full Tower корпус под игровую сборку. Обзор AZZA NEPTUNE…
Корпус AZZA NEPTUNE выполнен в типоразмере Full Tower, позволяя устанавливать габаритные видеокарты и сис…
Компактный корпус для игровой сборки. Обзор 1STPLAYER UVIEW …
Mid Tower корпуса выглядят интереснее, чем традиционные башни, позволяя в компактных габаритах собрать вы…
Сбалансированный игровой корпус с 4 вентиляторами. Обзор и т…
Не так давно мы проводили тестирование и сборку в корпусе XPG Valor …
Представлен мини-ПК Lenovo ThinkCentre Neo Ultra на базе Cor…
Компания Lenovo пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью ThinkCentre Neo Ultra, которая получ…
Представлен Apple Mac mini на базе M4 и M4 Pro…
Компания Apple пополнила ассортимент компактных ПК новым поколением модели Mac mini, которая может похвас…
Корпус с отделкой под дерево. Обзор AZZA FOREST CSAZ-370…
Наиболее распространённым материалом для изготовления корпусов является сталь и пластик, с недавних пор н…
Мини-ПК ASUS NUC 14 Pro AI получил чипы Intel Core Ultra Ser…
Компания ASUS выпустила на международный рынок мини-ПК ASUS NUC 14 Pro AI, которые базируется на чипах In…
Корпус для сборок начального и среднего уровня. Обзор Formula Air Mesh G1 WhiteКорпус для сборок начального и среднего уровня. Обзор Formula Air Mesh G1 White
Компактный и недорогой корпус с 4 вентиляторами. Обзор Powercase ByteFlow MicroКомпактный и недорогой корпус с 4 вентиляторами. Обзор Powercase ByteFlow Micro
Thermaltake Ceres 350 MX Snow обзор, тесты и сборкаThermaltake Ceres 350 MX Snow обзор, тесты и сборка
Компактный корпус для топовых игровых сборок. Обзор ASUS A21Компактный корпус для топовых игровых сборок. Обзор ASUS A21
Доступный корпус с четырьмя вентиляторами. Обзор XPG VALOR AIRДоступный корпус с четырьмя вентиляторами. Обзор XPG VALOR AIR
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor