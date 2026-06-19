Представлен мини-ПК GPD Box на Core Ultra X7 358H

Компания GPD пополнила ассортимент компактных ПК моделью GPD Box, которая выходит в двух конфигурациях. Первая получила 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 356H, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-8533 и твердотельный накопитель вместимостью 1 ТБ. Её цена составила 1450 долларов. Вторая конфигурация отличается чипом Intel Core Ultra X7 358H с тактовой частотой до 4,8 ГГц и встроенным графическим адаптером Arc B390, а также ценой в 1535 долларов.

ПК также оснащается двумя сетевыми портами 2,5GbE, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, разъемами HDMI 2.1 FRL и DisplayPort 2.1 UHBR20, а также несколькими USB-интерфейсами. Пользователям также будет доступна док-станция G2 eGPU со встроенным 800-Вт блоком питания стандарта ATX 3.1 и без видеокарты. Её цена составляет 385 долларов.