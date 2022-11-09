Представлен мини-ПК Gateway Mini PC T8-Pro

Компания Gateway пополнила ассортимент мини-ПК моделью Gateway Mini PC T8-Pro, размеры которой составляют 89,4:89,4:43,5 мм, а объем равен 330 мл. Новинка также характеризуется четырехъядерным процессором Intel Celeron N5095 с тактовой частотой до 2,9 ГГц и графикой UHD Graphics, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 128 ГБ до 1 ТБ, адаптерами беспроводной Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, активной системой охлаждения, двумя разъемами RJ45 (1Gb), тремя интерфейсами HDMI, тремя портами USB 3.1 и 3,5-мм гнездом для наушников. На Aliexpress за ПК просят от 145 долларов.

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