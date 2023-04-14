Представлен мини-ПК Lenovo Xiaoxin mini

Компания Lenovo пополнила ассортимент компактных ПК моделью Xiaoxin mini, которая получила корпус объемом 1 литр. Новинка также характеризуется интегрированным блоком питания на 150 Вт, двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти, двумя разъемами SSD M.2 для твердотельных накопителей, 14-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i7-13700H с тактовой частотой до 5 ГГц, уровнем шума менее 30 дБА, интерфейсами USB 3.2 Type-A и USB-C на передней панели, USB-C с Thunderbolt 4, портом RJ-45 адаптера Ethernet 2,5 Gigabit и разъемом HDMI 2.1 сзади. Цены и дату начала продаж обещают объявить 28 апреля.

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