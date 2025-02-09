Представлен мини-ПК MINIX NGC-NR660 на Ryzen 5 6600H

Компания MINIX пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью NGC-NR660, которая основана на шестиядерном процессоре AMD Ryzen 5 6600H с максимальной частотой 4,5 ГГц и графическим адаптером Radeon 660M.

Новинку также оснастили 16 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 4800 МГц, дополнительным слотом SO-DIMM, твердотельным накопителем M.2 вместимостью 512 ГБ, вторым слотом M.2, системой охлаждения с уровнем шума не выше 32 дБ, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, тремя портами USB-A 3.2 Gen 2, по одному разъему USB 2.0 и USB 4, 3,5-мм гнездом для наушников и двумя портами 2.5G LAN для проводного подключения к интернету. Цена конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ составляет 400 долларов.

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