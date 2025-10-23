Представлен мини-ПК MSI Cubi 5 1M

Компания MSI пополнила ассортимент компактных ПК моделью Cubi 5 1M, которая основана на чипах Intel вплоть до 10-ядерного Core 7 150U. Новинка также характеризуется до 64 ГБ ОЗУ DDR5-5200, слотом для накопителя M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe, слотом для 2,5-дюймового накопителями, встроенным графическим адаптером Intel, контроллерами Realtek 2.5G и 1G LAN, адаптером беспроводной связи Intel AX211 с поддержкой Wi-Fi 6E или AzureWave AW-CB515NF с Wi-Fi 5, поддержкой Bluetooth 5.3 или 5.0, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, портом Thunderbolt 4, четырьмя разъемами USB 10 Гбит/с, гнездом для наушников, корпусом объемом 0,83 литра и массой 600 граммов, VESA-креплением (75:75 или 100:100 мм), а также 65-Вт блоком питания. Цены и дата начала продаж пока не раскрываются.