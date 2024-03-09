Представлен мини-ПК MechRevo Aurora S

Компания MechRevo представила компактный ПК Aurora S, который получил дискретную видеокарту. Речь идет о NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop. Базовая конфигурация новинки включает 10-ядерный чип Intel i7-12650H с тактовой частотой до 4,7 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ. Данная версия оценена в 680 долларов. За 790 или 820 долларов пользователь получит 16-ядерный процессор Core i9-12900HX, SSD на 1 ТБ и 16 или 32 ГБ ОЗУ соответственно.

Мини-ПК также может похвастаться системой охлаждения с шестью тепловыми трубками и двумя 90-мм вентиляторами, блоком питания на 240 Вт, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5, а также интерфейсами USB-A, HDMI и USB-C.