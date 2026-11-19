Представлен мини-ПК Mechrevo RTX Spark Master X10

Компания Mechrevo объявила о выпуске компактного компьютера Master Road X10 на платформе NVIDIA RTX Spark, который заключен в корпус из металла с позолоченной алюминиевой рамой и фронтальной панелью с шестиугольной перфорацией.

Новинка характеризуется размерами 155:158:51 мм, объемом 1,25 литра и массой 1,42 кг, системой охлаждения с двумя вентиляторами и 70 ребрами радиатора, рассчитанная на тепловыделение до 140 Вт, памятью с пропускной способностью 300 ГБ/с, суммарной производительностью в задачах ИИ 1 петафлопс при использовании разреженной точности FP4, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, четырьмя портами USB-C, интерфейсом HDMI 2.1, сетевым портом RJ-45 с пропускной способностью 10 Гбит/с, слотом для замка Kensington. Пользователи смогут выбирать из конфигураций с 64 ОЗУ и SSD вместимостью 1 ТБ или 128 ГБ/2 ТБ.