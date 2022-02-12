Представлен мини-ПК Minisforum B550

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью B550, которая имеет размеры 158:166:67 мм. Новинка оснащается чипами AMD Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 5600X. Последний, как известно, не оснащается встроенной графикой. В этом и заключается главная особенность новинки. Пользователь имеет возможность дискретный графический адаптер и блок питания типоразмера ATX либо SFX. Для их установки предусмотрен специальный каркас.

Отдельно отметим поддержку чипов Ryzen 5000 с TDP до 65 Вт. Стало быть, пользователь сможет в будущем поставить более мощный процессор. Есть вероятность, что новинка будет продаваться и как Barebone-комплект. Цены и дата начала продаж пока не раскрываются.