Представлен мини-ПК Minisforum B550

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью B550, которая имеет размеры 158:166:67 мм. Новинка оснащается чипами AMD Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 5600X. Последний, как известно, не оснащается встроенной графикой. В этом и заключается главная особенность новинки. Пользователь имеет возможность дискретный графический адаптер и блок питания типоразмера ATX либо SFX. Для их установки предусмотрен специальный каркас.

Отдельно отметим поддержку чипов Ryzen 5000 с TDP до 65 Вт. Стало быть, пользователь сможет в будущем поставить более мощный процессор. Есть вероятность, что новинка будет продаваться и как Barebone-комплект. Цены и дата начала продаж пока не раскрываются.

Комментарии и отзывы Minisforum B550
Корпус-шестигранник Jonsbro JonsPlus BO102 готов к выходу…
Корпус-шестигранник Jonsbro JonsPlus BO102 готов к выходуСетевые источники поделились подробностями о компьютерном корпусе Jonsbo JonsPlus BO102, официальный рели…
MSI представила три новых корпуса для ПК…
MSI представила три новых корпуса для ПКMSI недавно анонсировала три новых корпусов для ПК, в том числе ограниченную серию Neon Genesis Evangelio…
Компания Aerocool представила корпус Skyline с изящной и сти…
Компания Aerocool представила корпус Skyline с изящной и стиКомпания Aerocool представила MID-TOWER корпус Skyline с изящной и стильной ARGB передней панелью и встро…
Обзор Aerocool Wave (Wave-G-BK-v3). Недорогой корпус для игр…
Обзор Aerocool Wave (Wave-G-BK-v3). Недорогой корпус для игрТестируемый сегодня корпус Aerocool Wave вышел в трех вариантах компоновки. Отличия между ними заключаютс…
Представлен игровой компьютер Corsair Vengeance i7300 …
Представлен игровой компьютер Corsair Vengeance i7300 Компания Corsair пополнила ассортимент игровых десктопов моделью Vengeance i7300, которая работает под уп…
Корпус Cooler Master HAF500 оценен в 100 евро…
Корпус Cooler Master HAF500 оценен в 100 евроКомпания Cooler Master пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью HAF500, которая ориентирована на создани…
Бренд HYTE анонсировал корпус Y60…
Бренд HYTE анонсировал корпус Y60Новый производитель периферийных устройств и комплектующих HYTE анонсировал корпус Y60. Он представлен в …
Представлен ПК-корпус Thermaltake Divider 550 TG Ultra…
Представлен ПК-корпус Thermaltake Divider 550 TG UltraКомпания Thermaltake пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Divider 550 TG Ultra, главной особенностью…
Обзор HIPER WG301 HUND. Игровой корпус с подсвечиваемой боковой панельюОбзор HIPER WG301 HUND. Игровой корпус с подсвечиваемой боковой панелью
Обзор Hiper XG301 Polaris. Игровой корпус с тремя вентиляторамиОбзор Hiper XG301 Polaris. Игровой корпус с тремя вентиляторами
Обзор XPG Defender Pro. Корпус для E-ATX сборкиОбзор XPG Defender Pro. Корпус для E-ATX сборки
Обзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкойОбзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкой
Обзор Corsair 5000D Airflow (CC-9011211-WW). Тест корпуса и сборка с кастомным охлаждениемОбзор Corsair 5000D Airflow (CC-9011211-WW). Тест корпуса и сборка с кастомным охлаждением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor