Представлен мини-ПК Minisforum EliteMini UM700

Сетевые источники сообщили о выпуске неттопа Minisforum EliteMini UM700, который выделяется своими размерами в 128:127:46 мм. Он настолько маленький, что помещается в ладони. При этом новинка оснащается 4-ядерным 45-ваттным процессором Ryzen 7 3750H с графикой Vega с 640 потоковыми процессорами, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем ёмкостью 256 ГБ, слотом для 2,5-дюймового накопителя, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, четырьмя портами USB 3.1 и одним USB-C, интерфейсами HDMI, DisplayPort, RJ45 и 3,5-мм разъёмом для наушников. Цена ПК составляет 570 или 670 долларов в зависимости версии.