Представлен мини-ПК Minisforum NAB6

Компания Minisforum представила компактный ПК NAB6, который обойдется в 360 долларов за Barebone-комплект с 10-ядерным процессором Intel Core i7-12650H. Конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ будет стоить 450 долларов. Данные цены актуальны на момент старта продаж, а затем они вырастут на 100 долларов.

Новинка также характеризуется еще одним слотом для 2,5-дюймового накопителя, системой охлаждения с небольшим вентилятором для SSD, четырьмя портами USB 3.2 и двумя USB-C 3.2, разъемом DisplayPort с USB-C, двумя интерфейсами HDMI, портом RJ45 и легко открывающейся верхней крышкой.