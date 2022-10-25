Представлен мини-ПК Minisforum UM690

Компания Minisforum пополнила ассортимент мини-ПК моделью Venus UM690, которая может похвастаться чипом AMD Ryzen 9 6900HX. Новинка также характеризуется от 16 до 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, по одному интерфейсу USB4 и USB-C 3.2, четырьмя портами USB 3.2 и двумя HDMI, интерфейсом RJ45, возможностью подключения монитора с разрешением 8K, а также внешнего игрового графического ускорителя благодаря разъему USB4. Barebone-комплект оценен в 500 долларов, а версии со всеми комплектующими обойдутся от 650 до 870 долларов.

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