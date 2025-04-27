Представлен мини-ПК Peladn Y01 на Ryzen AI Max+ 395

Компания Peladn пополнила ассортимент мини-ПК моделью Y01, которая основана на платформе AMD Strix Halo. Новинку оснастили 16-ядерным (Zen 5) флагманским процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 с тактовой частотой от 3 ГГц до 5,1 ГГц и графическим адаптером Radeon 8060S на архитектуре RDNA 3.5 с 40 вычислительными блоками производительностью уровня GeForce RTX 4070 Laptop, до 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (256 GB/секунду), а также множеством интерфейсов, включая порты HDMI, USB-A и USB-C. Есть ли в компьютере разъем OCuLink, пока не сообщается. Так или иначе, но даже текущего железа будет достаточно для работы с графикой и видео, а также запуска игр в разрешении 1080p и 1440p. Дата начала продаж и цены на мини-ПК будут объявлены позже.

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